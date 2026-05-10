Олимпийский чемпион опроверг продажу своих медалей

18:27, 10 мая 2026

Олимпийский чемпион Денис Аблязин опроверг продажу своих медалей
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Денис Аблязин / РИА Новости

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин на своей странице во «ВКонтакте» опроверг информацию о том, что он распродает свои медали.

Он посоветовал представителям желтой прессы писать о погоде. «За подобную информацию и втягивание моей семьи вы понесете ответственность! Для всех друзей сообщаю, у меня все хорошо!» — заявил Аблязин.

О продаже медалей Аблязина ранее сообщил «Mash на спорте». Уточнялось, что супруга спортсмена Виктория выставила на продажу золотую и две серебряных медали Универсиады в Казани 2013 года, а также золотую награду Олимпиады в Токио, три серебряных и две бронзовых медали Игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Помимо победы на Олимпиаде, в активе Аблязина четыре серебра и две бронзы Игр. Он также является двукратным чемпионом мира.

