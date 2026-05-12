20:35, 12 мая 2026Спорт

Овечкин объяснил получение научной степени

Хоккеист Овечкин заявил, что хотел поделиться опытом в диссертации
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин объяснил получение степени кандидата педагогических наук. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист заявил, что хотел бы поделиться опытом, который получил, подчеркнув, что это может пригодиться для открытия собственной школы. «Все те методики, которые я получил в карьере, хотел изложить в диссертации и применять на деле», — поделился подробностями Овечкин.

Ранее стало известно, что спортсмен успешно защитил 145-страничную диссертацию о методах подготовки хоккеистов. Уточнялось, что в работе Овечкин сравнивал подход к тренировочному процессу игроков в России и Северной Америке.

Овечкин окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма в 2008 году. Над диссертацией спортсмен работал несколько лет.

