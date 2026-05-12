Появилось видео из российской школы после стрельбы

СК показал видео из школы на Кубани после стрельбы девятиклассника

Следователи работают в школе № 1 города Гулькевичи Краснодарского края, где ученик устроил стрельбу. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в кубанском управлении Следственного комитета (СК) России.



На кадрах видна сотрудница СК в коридоре школы.

В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). После инцидента он пытался сбежать, но был задержан.



По данным следствия, утром 12 мая девятиклассник произвел выстрелы из пневматического пистолета в учеников младших классов. Двое детей получили телесные повреждения, синяки и ушибы. Им оказана медицинская помощь. Жизни пострадавших ничто не угрожает.



Следователи намерены дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за безопасность в школе.

По предварительным данным, подросток устроил стрельбу из-за проваленного экзамена.