Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:06, 12 мая 2026Наука и техника

Привычные продукты оказались полезны для микрофлоры кишечника

F&F: Продукты из ячменя положительно влияют на микрофлору кишечника
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Khaokhao / Shutterstock / Fotodom

Продукты из ячменя могут положительно влиять на микрофлору кишечника и стимулировать выработку полезных веществ, связанных со здоровьем пищеварительной системы. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Food & Function (F&F).

Ученые изучили несколько сортов ячменя, различавшихся по содержанию бета-глюканов, крахмала и растительных полифенолов. Из зерна изготовили готовые экструдированные продукты, после чего смоделировали их переваривание и дальнейшую ферментацию кишечными бактериями в лабораторных условиях.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Оказалось, что сорта с высоким содержанием бета-глюканов особенно активно стимулировали образование бутирата — короткоцепочечной жирной кислоты, которая помогает поддерживать здоровье кишечника, снижать воспаление и служит источником энергии для клеток кишечной стенки. При этом фиолетовый сорт ячменя, богатый антоцианами и флавонами, способствовал более быстрому образованию фенольных соединений с антиоксидантными свойствами.

Кроме того, продукты из ячменя заметно меняли состав кишечной микрофлоры. По словам авторов, различия между сортами зерна и особенностями обработки влияют на то, как пищевые волокна и растительные соединения взаимодействуют с бактериями кишечника. Исследователи считают, что такие продукты могут стать перспективной частью рациона для поддержания здоровья пищеварительной системы.

Ранее ученые выяснили, что соединения из киноа способны подавлять развитие колоректального рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали ракетный комплекс «Сармат». Он способен облететь всю Землю и ударить куда угодно

    Мошенники придумали схему с борщевиком для обмана россиян

    Оценены шансы Радулова стать самым ценным игроком Кубка Гагарина

    Туристам предложили отдых «все включено» на российском курорте от 33 тысяч рублей

    Глава Пентагона раскрыл цель поездок американских военных на Украину

    Дроны уничтожили пусковые установки «Железного купола» в Израиле

    В России испытания ракетного комплекса «Сармат» назвали исключающим ультиматумы ходом

    Пассажиры самолета восемь часов летели «в никуда»

    Иммунолог оценил риск новой пандемии из-за вспышки хантавируса

    45-летняя сценаристка «Склифосовского» умерла на фоне болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok