Привычные продукты оказались полезны для микрофлоры кишечника

F&F: Продукты из ячменя положительно влияют на микрофлору кишечника

Продукты из ячменя могут положительно влиять на микрофлору кишечника и стимулировать выработку полезных веществ, связанных со здоровьем пищеварительной системы. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Food & Function (F&F).

Ученые изучили несколько сортов ячменя, различавшихся по содержанию бета-глюканов, крахмала и растительных полифенолов. Из зерна изготовили готовые экструдированные продукты, после чего смоделировали их переваривание и дальнейшую ферментацию кишечными бактериями в лабораторных условиях.

Оказалось, что сорта с высоким содержанием бета-глюканов особенно активно стимулировали образование бутирата — короткоцепочечной жирной кислоты, которая помогает поддерживать здоровье кишечника, снижать воспаление и служит источником энергии для клеток кишечной стенки. При этом фиолетовый сорт ячменя, богатый антоцианами и флавонами, способствовал более быстрому образованию фенольных соединений с антиоксидантными свойствами.

Кроме того, продукты из ячменя заметно меняли состав кишечной микрофлоры. По словам авторов, различия между сортами зерна и особенностями обработки влияют на то, как пищевые волокна и растительные соединения взаимодействуют с бактериями кишечника. Исследователи считают, что такие продукты могут стать перспективной частью рациона для поддержания здоровья пищеварительной системы.

