Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:52, 12 мая 2026Россия

Сестра загадочно пропавшего Героя России рассказала о его поисках

Сестра пропавшего Героя России Асылханова: Нет никаких новостей о брате
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Героя России Алексея Асылханова уже больше месяца ищут после того, как он загадочно пропал в кузбасском городе Юрга. О том, как идут его поиски, рассказала сестра военнослужащего Рената в интервью aif.ru.

«До сих пор никаких новостей о брате», — сказала Рената.

По ее словам, Алексей был добрым и отзывчивым и не имел врагов. Рената также отметила, что ни она, ни мама не верят неофициальным версиям исчезновения и ждут информации от правоохранителей. По данным VSE42.Ru, сотрудники силовых структур якобы запретили волонтерам, которые участвуют в поисках, раскрывать детали процесса.

Ранее сестра лично награжденного Владимиром Путиным Героя России Асылханова назвала исчезновение брата очень запутанным. Рената указывала, что Алексея вряд ли могли убить, потому что он был хорошим человеком.

Что известно о молодом Герое России

В зону СВО Асылханов попал в 2022 году, пройдя обучение на оператора БПЛА. Он служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин лично наградил военнослужащего медалью «Золотая Звезда». На счету у Асылханова к тому моменту было минимум 15 уничтоженных танков, 50 сожженных бронемашин и десятки ликвидированных и взятых в плен солдат.

Он сражался с противником, несмотря на его численное превосходство, но был ранен. О том, что удостоен высшей награды, узнал в госпитале.

До попадания в зону боевых действий молодой мужчина работал трактористом в колхозе.

Об исчезновении Алексея Асылханова стало известно 6 апреля. По словам его супруги, 3 апреля он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, где проводил «Уроки мужества», а затем сел в автомобиль к неизвестному. Номер и марка машины до сих пор не установлены. Позже выяснилось, что занятий в этот день у Асылханова не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Оренбург оказался под ударом ВСУ. Украинский дрон влетел в жилой дом

    Дело против Ермака назвали последним предупреждением США Зеленскому

    Водителей в Москве предупредили о полной блокировке Садового кольца

    Женщина семь месяцев прожила с ножницами в животе

    Спрогнозирован следующий шаг в давлении США на Зеленского

    41-летняя вдова Градского высказалась о борьбе за миллиардное наследство

    В «Миротворец» внесли бывшего пресс-секретаря Зеленского

    Бездыханных туристов нашли держащимися за руки после извержения вулкана в Индонезии

    В России упало производство важнейшего сплава

    Скидки на российскую нефть начали расти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok