Сестра загадочно пропавшего Героя России рассказала о его поисках

Сестра пропавшего Героя России Асылханова: Нет никаких новостей о брате

Героя России Алексея Асылханова уже больше месяца ищут после того, как он загадочно пропал в кузбасском городе Юрга. О том, как идут его поиски, рассказала сестра военнослужащего Рената в интервью aif.ru.

«До сих пор никаких новостей о брате», — сказала Рената.

По ее словам, Алексей был добрым и отзывчивым и не имел врагов. Рената также отметила, что ни она, ни мама не верят неофициальным версиям исчезновения и ждут информации от правоохранителей. По данным VSE42.Ru, сотрудники силовых структур якобы запретили волонтерам, которые участвуют в поисках, раскрывать детали процесса.

Ранее сестра лично награжденного Владимиром Путиным Героя России Асылханова назвала исчезновение брата очень запутанным. Рената указывала, что Алексея вряд ли могли убить, потому что он был хорошим человеком.

Что известно о молодом Герое России В зону СВО Асылханов попал в 2022 году, пройдя обучение на оператора БПЛА. Он служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. В 2024 году президент РФ Владимир Путин лично наградил военнослужащего медалью «Золотая Звезда». На счету у Асылханова к тому моменту было минимум 15 уничтоженных танков, 50 сожженных бронемашин и десятки ликвидированных и взятых в плен солдат. Он сражался с противником, несмотря на его численное превосходство, но был ранен. О том, что удостоен высшей награды, узнал в госпитале. До попадания в зону боевых действий молодой мужчина работал трактористом в колхозе.

Об исчезновении Алексея Асылханова стало известно 6 апреля. По словам его супруги, 3 апреля он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, где проводил «Уроки мужества», а затем сел в автомобиль к неизвестному. Номер и марка машины до сих пор не установлены. Позже выяснилось, что занятий в этот день у Асылханова не было.