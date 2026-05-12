12:27, 12 мая 2026

Ситуация вокруг правительства Стармера повлияла на доходность британских гособлигаций

Доходность гособлигаций Великобритании подскочила до максимума с 1998 года
Дмитрий Воронин

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Доходность 30-летних государственных облигаций Великобритании вновь обновила максимум с 1998 года. Находящийся в обратной зависимости от цены бумаг показатель вырос до 5,79 процента годовых. Влияние на торги оказала ситуация вокруг правительства Кира Стармера, который в понедельник, 12 мая, в очередной раз отказался уходить в отставку.

Правящая партия лейбористов лишилась более чем полутора тысяч мест на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии, что не стало неожиданностью на фоне беспрецедентного падения ее популярности.

Летом 2024 года лейбористы одержали на парламентских выборах первую за 14 лет победу над своими главными оппонентами, что позволило им сформировать правительство после череды неудачливых премьеров-консерваторов. Однако затем ситуация в экономике и ряд других факторов, включая ситуацию с миграцией, обрушили рейтинг кабмина и его главы.

Стармеру предрекают отставку уже не первый месяц, однако он упорно отказывается уходить. До этого премьер-министра отстранили от участия в предвыборной кампании из-за его «токсичного» имиджа. «К нему испытывают глубокую ненависть, и она распространяется по всем направлениям; это касается не только одной группы. Его воспринимают как совершенно неискреннего, двуличного человека», — цитировали СМИ представителя лейбористов.

