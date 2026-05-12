В России объяснили решение Украины не устраивать провокации во время Парада Победы

Депутат Колесник: Киев побоялся сорвать Парад Победы после сигнала Путина

Киев мог бы осуществить провокацию во время Парада Победы 9 Мая, если бы не объявления президента России Владимира Путина и многих российский политиков, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Когда президент обозначил это тактично, но очень весомо, как он всегда делает, то в Киеве даже подмороженные политики поняли, что дело пахнет керосином, что все это может очень плохо кончиться. Я думаю, в первую очередь, поэтому они попридержали свои эмоции и намерения», — сказал Колесник.

Депутат также указал на сближение Киева и Берлина, напомнив о визите министра обороны Германии Бориса Писториуса на Украину.

«Это нас должно насторожить. Собственно, мы и не расслаблялись в этом отношении, но все может быть. Надо держать порох сухим всегда. И надо понимать, что Европа никак угомониться не может», — подчеркнул Колесник.

Кроме того, по словам парламентария, президент США Дональд Трамп пытается урегулировать украинский конфликт, используя свои возможности, однако у него это получается довольно слабо.

«Европа милитаризируется, угрозы в наш адрес не прекращаются. Поэтому укрепляем обороноспособность, бдительности не теряем. Наши войска побеждают все равно на сегодняшний день. Мы поддерживаем наши вооруженные силы, наших ребят. Тогда никаких ударов по нам не будет. И еще раз говорю – мы победим», — добавил Колесник.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее подвел итог объявленного режима тишины. Он подчеркнул, что Россия не предпринимала никаких военных операций в перемирие, в отличие от Украины.

Объявленное Владимиром Путиным ко Дню Победы перемирие завершилось. Режим прекращения огня перестал действовать в 00:00 в ночь на вторник, 12 мая. Москва и Киев договорились через Дональда Трампа о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. При этом в России перемирие вступило в силу 8 мая в 00:00 мск.

