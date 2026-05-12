В России ответили на угрозу Литвы из-за атаки на Украину после окончания перемирия

Россия не обсуждала с Литвой вопросы перемирия, поэтому ей следует «помалкивать» и не поучать нашу страну, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис ранее сообщил, что страна заявит России протест из-за массированной ночной атаки по Украине, осуществленной после окончания перемирия. По его словам, Россия якобы не продемонстрировала стремление к завершению конфликта во время перемирия.

«Литва лучше пусть помалкивает, потому что такие высказывания только ухудшают ситуацию в Европе. И Литва, мне кажется, возомнила себя крупнейшей ядерной державой мира, которая может поучать такую великую страну, как Россия», — сказал Джабаров.

Сенатор призвал Литву рассказать об украинских дронах, которые она пропускает через свою территорию, а также о нарушениях перемирия со стороны Украины.

«Во-первых, мы с Литвой даже не обсуждали вопросы перемирия, это наше внутреннее решение. Во-вторых, пусть лучше расскажет, сколько они дронов украинских пропускают через свою территорию, которые летят в Россию. В-третьих, что-то она не заявляла о нарушениях, которые совершила Украина во время перемирия», — отметил Джабаров.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным к Дню Победы перемирие завершилось. Режим прекращения огня перестал действовать в 00:00 в ночь на вторник, 12 мая. Москва и Киев договорились через Дональда Трампа о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. При этом в России перемирие вступило в силу 8 мая в 00:00 мск.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ранее заявил что Киев мог бы осуществить провокацию во время парада Победы 9 Мая, если бы не объявления Владимира Путина и многих российский политиков.

