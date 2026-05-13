Четырехкратная чемпионка мира Сакамото вышла замуж

Четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото вышла замуж

Четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото сообщила, что вышла замуж. Ее слова приводит Olympics.

Спортсменка рассказала, что торжественное событие произошло 5 мая и что они с будущим мужем познакомились в университете. «Он полная моя противоположность — всегда спокойный и собранный, но при этом любит повеселиться», — поделилась подробностями Сакамото.

Японская фигуристка завершила карьеру после сезона-2025/2026. На Олимпийских играх 2026 года она завоевала серебро в личном и командном турнирах.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что она фанатка Сакамото и очень радуется ее успехам. Тарасова хотела отправить букет цветов фигуристке после победы на последнем чемпионате мира.