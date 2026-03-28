Тарасова захотела отправить букет цветов победившей на чемпионате мира японке

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:59, 28 марта 2026

Тарасова захотела отправить букет цветов победившей на чемпионате мира Сакамото
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Каори Сакамото. Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о победе японки Каори Сакамото в женском одиночном катании на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист отметила, что является фанаткой спортсменки и очень за нее рада. «Сейчас буду искать, как послать ей цветы. Хочу отправить ей букет из России. Попробуем это сделать, надеюсь, получится», — заявила Тарасова.

Сакамото ранее в четвертый раз в карьере выиграла чемпионат мира. На Олимпиаде-2026 она завоевала серебряную медаль.

2 марта Тарасова предсказала дату допуска российских фигуристов на международные турниры. По ее словам, это произойдет в следующем сезоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok