Тарасова захотела отправить букет цветов победившей на чемпионате мира японке

Тарасова захотела отправить букет цветов победившей на чемпионате мира Сакамото

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о победе японки Каори Сакамото в женском одиночном катании на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист отметила, что является фанаткой спортсменки и очень за нее рада. «Сейчас буду искать, как послать ей цветы. Хочу отправить ей букет из России. Попробуем это сделать, надеюсь, получится», — заявила Тарасова.

Сакамото ранее в четвертый раз в карьере выиграла чемпионат мира. На Олимпиаде-2026 она завоевала серебряную медаль.

2 марта Тарасова предсказала дату допуска российских фигуристов на международные турниры. По ее словам, это произойдет в следующем сезоне.