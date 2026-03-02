Реклама

18:40, 2 марта 2026Спорт

Тарасова предсказала дату допуска российских фигуристов на международные турниры

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предсказала дату допуска российских фигуристов на международные турниры. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я уверена в том, что со следующего сезона наших фигуристов обязательно допустят к участию в международных соревнованиях. А как нас могут не допустить, ведь прошло уже четыре года», — сказала Тарасова.

В марте 2022 года российских фигуристов отстранили от участия в международных соревнованиях. Исключение было сделано только для Аделии Петросян и Петра Гуменника, которые участвовали в олимпийском квалификационном турнире. Оба спортсмена заняли шестые места на зимней Олимпиаде-2026.

11 декабря 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях с флагом и гимном. Кроме того, организация призвала допускать россиян в нейтральном статусе.

