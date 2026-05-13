08:19, 13 мая 2026Экономика

Россиянам рассказали об условиях выхода на пенсию в 2026 году

Подольская: Для выхода на пенсию в 2026 году необходимо минимум 15 лет стажа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

В 2026 году выйти на пенсию по старости можно при соблюдении трех условий. Об этом рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она отметила, что в текущем году право выйти на пенсию есть у женщин в возрасте 59 лет и мужчин в возрасте 64 лет при наличии минимум 15 лет официального стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Собеседница агентства напомнила, что пенсионный балл используется для расчета размера пенсии. В 2026 году стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рубля.

Ранее Росстат раскрыл данные о том, что средний размер пенсий в России за последние 10 лет (с 2016 по 2026 год) вырос почти в два раза. Так, в марте текущего года она составила около 25,3 тысячи рублей против 12,4 тысячи в 2016-м.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с «Лентой.ру» назвал размер пенсии никогда не работавших россиян.

