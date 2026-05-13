Россиян предостерегли от опасной привычки в ванной

Киберэксперт Зыков назвал конденсат в ванной причиной разрушения телефона

Образующиеся в ванной комнате конденсат и пар постепенно разрушают ваш телефон. Об этом предупредил россиян главный редактор ИТ-издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT.

По словам специалиста, влага начинает оседать в сетках динамиков, в разъеме зарядки и на контактах, что дает начало разным проблемам.

То зарядка плохо идет, то кабель начинает отходить, то звук становится тише, то микрофон хуже пишет голос Владимир Зыков главный редактор ИТ-издания Runet

Главред издания отметил, что поначалу телефон работает нормально, в то время как внутри уже началось разрушение — окисление шлейфов, контактов, платы. И уже потом возникают проблемы. При этом влагозащита от последствий регулярных посещений ванной комнаты не убережет.

Также эксперт напомнил о самом опасном варианте использования телефона в ванной — подключении его к зарядке.

Если он просто упадет в воду и при этом подключен к сети, то это уже риск не для телефона, а для человека. Летальный исход гарантирован с высокой степенью вероятности Владимир Зыков главный редактор ИТ-издания Runet

Поэтому, заключил Зыков, телефон в ванной лучше вообще не держать и тем более не заряжать.

Ранее была названа вызывающая отвращение причина не брать телефон в ванную.