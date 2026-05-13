Объяснен мягкий приговор законспирированной миллионерше из российского региона

ТАСС: Минькова получила условный приговор за показания о коррупции на Кубани

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, получившая условный приговор за мошенничество и легализацию имущества, дала показания об известных ей коррупционных правонарушениях в местных органах власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мягкое наказание является следствием признания вины и дачи подробных показаний о противоправной деятельности кубанских чиновников. Массовое сотрудничество региональных и муниципальных служащих в рамках антикоррупционной кампании приведет к привлечению виновных к ответственности и изъятию коррупционного имущества в бюджет России, отметил источник агентства.

Ранее Генпрокуратура добилась конфискации имущества Миньковой общей стоимостью 330 миллионов рублей, которое она с целью конспирации оформила на родственников. Государству отошли пять земельных участков, три жилых дома, четыре квартиры и три нежилых помещения общей площадью свыше 7000 квадратных метров, а также шесть автомобилей.

Минькову приговорили к 5,5 года лишения свободы условно.