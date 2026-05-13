Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка рассказала об РПП

Фигуристка Софья Муравьева рассказала о расстройстве пищевого поведения

Фигуристка Софья Муравьева, попросившая отчислить ее из состава сборной России, в эфире шоу «Каток» рассказала о расстройстве пищевого поведения (РПП).

Спортсменка призналась, что периоды трудностей с весом были у нее на разных этапах карьеры. Когда начались регулярные взвешивания, у Муравьевой развились комплексы: даже набор 100–200 граммов воспринимался как повод для критики формы тела.

19‑летняя фигуристка назвала сезон‑2024/2025 самым тяжелым в моральном плане и по части РПП. Хотя взвешиваний не было, она видела, что набирает вес, диеты не помогали, а физическое состояние ухудшалось.

О просьбе Муравьевой отчислить ее из сборной России стало известно 12 мая. Уточнялось, что спортсменка могла направить официальное письмо в Федерацию фигурного катания на коньках России.