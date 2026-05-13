08:34, 13 мая 2026

Россиянин без причин напал на гулявшую с ребенком мать

Житель Петербурга повалил на землю женщину и едва не выкрал ребенка
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга без причин напал на мать, гулявшую с ребенком. Об этом стало известно 78.ru.

Россиянин в неадекватном состоянии возле жилого дома повалил женщину на землю и едва не выкрал ребенка.

Двое прохожих вмешались и оттащили нападавшего от матери. Агрессора забрали в отделение полиции. В момент произошедшего он находился под наркотическими веществами.

Что стало причиной его поступка, не раскрывается, он никем не приходится пострадавшей.

До этого сообщалось, что житель Дагестана напал на мать с ребенком. Причиной агрессии стал внешний вид женщины.

Еще раньше на жительницу Адыгеи напали соседи из-за ее дочери, которая покрасила волосы в розовый цвет.

