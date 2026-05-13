Россиянин без причин напал на гулявшую с ребенком мать

Житель Санкт-Петербурга без причин напал на мать, гулявшую с ребенком. Об этом стало известно 78.ru.
Россиянин в неадекватном состоянии возле жилого дома повалил женщину на землю и едва не выкрал ребенка.
Двое прохожих вмешались и оттащили нападавшего от матери. Агрессора забрали в отделение полиции. В момент произошедшего он находился под наркотическими веществами.
Что стало причиной его поступка, не раскрывается, он никем не приходится пострадавшей.
