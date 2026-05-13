08:13, 13 мая 2026Россия

Собянин сообщил о новой попытке атаки БПЛА на Москву

Мэр Собянин: Силами ПВО уничтожен один БПЛА, летевший на Москву
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. О новой попытке атаки сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что на месте падения обломков дрона начали работу экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

Других подробностей об атаке Собянин не привел.

8 мая Москва подверглась масштабному налету беспилотников. Тогда удалось ликвидировать 40 дронов.

Еще раньше на подлете к российской столице удалось сбить 61 украинский беспилотник. С начала 2026 года это стало самой масштабной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу Москву.

