08:36, 13 мая 2026

Страна НАТО пожаловалась Евросоюзу на Украину

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр обороны Греции Никос Дендиас и министр иностранных дел страны Йоргос Герапетритис пожаловались Европейскому союзу (ЕС) на украинский морской беспилотник, обнаруженный у берегов страны. Об этом сообщает Politico.

«[Афины] не позволят развернуться военным операциям в более широком Средиземноморском регионе и особенно в отношении Греции», — подчеркнул Герапетритис.

Глава МИД Греции также пожаловался на беспилотник на встрече с коллегами из ЕС во время заседания Совета по иностранным делам, заявив, что Афины ответят дипломатическими протестами. Глава Минобороны, в свою очередь, подтвердил украинское происхождение морского дрона и поднял этот вопрос на совете Евросоюза по обороне, назвав произошедшее «чрезвычайно серьезным инцидентом».

Ранее Герапетритис сообщил, что в Греции начали расследование из-за обнаружения украинского морского дрона. Судно, идентифицированное как украинский морской дрон Magura V3, обнаружили у берегов греческого острова Лефкас 7 мая.

