В России подешевела популярная ягода

АКОРТ: Клубника в российских торговых сетях подешевела на 28 процентов

В середине этого месяца клубника в российских торговых сетях стоит на 28 процентов дешевле, нежели в апреле. Об этом заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Его процитировало РИА Новости.

Речь идет о сумме в 800 рублей. В начале апреля речь шла о 1120 рублях. Причиной такой динамики Богданов назвал поступления в магазины первого российского урожая и расширение предложения. Доля российской клубники в ассортименте сетей в начале мая достигла примерно 40 процентов и будет увеличиваться по мере наступления сезона.

Богданов подчеркнул, что спрос на ягоды в России устойчиво растет уже несколько лет. Каждый год примерно на 8-12 процентов в натуральном выражении.

Ранее появилась информация, что российские перекупщицы стали продавать китайскую клубнику под видом местной.

В начале апреля минимальная цена клубники в России начиналась от 1120 рублей за килограмм, а голубики — от 240 рублей за упаковку в 125 граммов.