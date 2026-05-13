12:14, 13 мая 2026

Влияние войны в Иране на мировой нефтерынок оценили

МЭА: С начала войны в Иране мировой экспорт нефти просел на 12,8 млн баррелей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) обновили свой прогноз динамики глобального предложения нефти в 2026 году, теперь они ожидают показатель на уровне 102,2 миллиона баррелей в сутки в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет отраслевой организации.

В этом году, полагают эксперты, среднесуточное глобальное предложение нефти упадет на 4 миллиона баррелей. Главной причиной этой динамики они назвали затяжную блокировку Ормузского пролива из-за войны в Иране.

Решение Тегерана перекрыть ключевую логистическую артерию на Ближнем Востоке привело к масштабным перебоям в поставках регионального сырья на глобальный энергорынок, пояснили специалисты. С начала совместной военной операции США и Израиля мировой экспорт просел на 12,8 миллиона баррелей в день.

В апреле глобальные поставки сырья сократились на 1,8 миллиона баррелей в сутки. По итогам мая показатель снизится еще на 530 тысяч баррелей. Мировой экспорт нефти начнет восстанавливаться не раньше третьего квартала 2026 года, констатировали эксперты.

Война в Иране в значительной степени ударила и по глобальному предложению, отмечали ранее в МЭА. Аналитики организации спрогнозировали падение показателя на 418 тысяч баррелей в сутки в сравнении с прошлогодним уровнем. Нарушение судоходства в Ормузском проливе будет способствовать в среднесрочной перспективе сохранению высоких цен на сырье. Возвращение котировок к коридору 75-80 долларов за баррель произойдет не раньше следующего года, заключил старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин.

