10:17, 13 мая 2026

Захарова обратила внимание на важную деталь в заявлениях Каллас о России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас делает множество антироссийских заявлений, находящихся вне ее мандата. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Очевидно, что кто-то что-то там такое ей [Каллас] пишет, кто-то ее куда-то направляет. Только никто не может понять, кто ей это поручал. А знаете, почему они это не могут понять? Потому что вот эти заявления, которые она делает, находятся вне ее мандата. Она не имеет права вот такие вещи заявлять», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, в Евросоюзе все больше людей задаются вопросами, «кто такая Кая Каллас и от чьего лица она говорит».

«Это похоже уже на "Маппет-шоу", когда веселые поросята, лягушечки, какие-то другие персонажи, девочки, мальчики, ребята — они вроде как произносят какие-то слова, открывают рот (...) Но дети становятся взрослыми и начинают понимать, что это не веселый лягушонок Кермит говорит, а актер», — резюмировала она.

11 мая Каллас заявила, что могла бы стать посредником в переговорах России с Европой. Она добавила, что сможет «распознать ловушки, которые расставляет Россия».

Захарова прокомментировала намерение главного евродипломата стать переговорщиком в диалоге сторон одним словом: «Зря».

