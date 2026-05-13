07:31, 13 мая 2026Путешествия

Живущая в Италии россиянка описала местных фразой «боятся говорить что-то о мигрантах»

Алина Черненко

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Российская тревел-блогеша, переехавшая в Италию, описала местных жителей фразой «боятся говорить что-то о мигрантах». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что сначала не могла понять, почему итальянцы сразу меняют тему, когда речь заходит о мигрантах, которые своими выходками заставляют местных жителей покидать престижные районы. Один раз за столом ее свекровь пожаловалась на африканцев, которые оккупировали ступеньки церкви рядом с ее работой. По ее словам, рядом с ними повсюду валяются шприцы, а неподалеку находится парк, где играют дети.

«Наш мир все больше похож на джунгли» Почему в Европе уже не рады мигрантам и хотят от них избавиться?
13 февраля 2024
«Побуду разрушителем легенд» Россиянка пожила в Италии, но вернулась в Москву. Почему она не захотела там остаться?
30 мая 2022

«И только мой муж сразу же скажет: "Да выгнать их надо! Всех бы собрал и отправил к себе домой!", на что его родители только понимающе смотрят, а сестра начинает говорить, что так нельзя, и итальянцы должны всем помогать», — отметила россиянка.

Она добавила, что если в компании кто-то из итальянцев выскажется негативно о мигрантах, его сразу же назовут фашистом, а это клеймо, которого местные жители боятся как огня. По ее словам, из-за тяжелого исторического прошлого нация выработала мощнейший защитный механизм, который со временем превратился в «абсурдную крайность».

«Сегодня ситуация выглядит так: если ты недоволен тем, что в твоем районе стало небезопасно, — ты "не толерантен". Если ты возмущен грязью и шприцами на ступенях собора — ты "расист". Если ты предлагаешь ужесточить контроль на границах — ты "фашист"», — пояснила соотечественница.

Из-за невозможности высказывать свое мнение люди копят раздражение годами, подчеркнула она. Более того, многие итальянцы вынуждены уезжать из родных районов, потому что «устали быть виноватыми в том, что хотят безопасности для своих детей».

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в неблагополучном районе города Палермо, куда ее отговаривали идти знакомые. Она описала впечатления фразой «недоумение, страх, отрицание, шок».

