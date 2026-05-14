105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

105-летняя жительница Шотландии назвала секретом долголетия хорошую компанию

Жительница Шотландии Маргарет Блэр отметила 105-летие в доме престарелых и раскрыла секреты долгой жизни. Об этом пишет Daily Mail.

По словам долгожительницы, она никогда не пила алкоголь и не курила. По ее словам, жизнь продлевают такие простые вещи, как домашняя еда и хорошая компания. «Секрет долголетия — это чашка чая с друзьями, и сегодня мы выпили несколько таких чашек», — рассказала Блэр.

Женщина родилась 12 мая 1921 года. После школы работала на текстильной фабрике, а во время Второй мировой войны вступила в Женскую земледельческую армию. В этой организации женщины заменяли призванных в армию мужчин в сельском хозяйстве. Там Блэр и познакомилась с будущим мужем.

В 1948 году супруги поженились. В 2017 году мужчины не стало. У пары остались дочь, два внука и три правнука. «У меня была прекрасная жизнь и столько счастливых воспоминаний за эти годы», — заявила Блэр.

Ранее сообщалось, что в Великобритании позолотчица королевской семьи отметила 106-й день рождения. Своим секретом долголетия она назвала усердную работу.

