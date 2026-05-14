18:33, 14 мая 2026

Холостяк поместил себя на билборд и нашел жену

Юлия Юткина
Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

Житель города Асеншен, США, Джефф Сигер, поместивший себя на билборд в поисках жены, сообщил о помолвке. Об этом пишет The Advocate.

В апреле 2025 года Сигер установил билборд со своим изображением и объявил себя самым завидным холостяком Асеншена. «Одинокая женщина? Вот тебе знак! Встречайся с Джеффом», — гласила надпись на рекламном щите.

Однако в итоге жену 35-летний мужчина нашел не с помощью билборда, а с помощью приложения для знакомств. Там он начал общаться с 32-летней Робин Каронна. Мужчине и женщине было настолько интересно друг с другом, что их первое свидание длилось 12 часов. Только на нем Каронна узнала, что встретилась с мужчиной с билборда.

Они стали вместе ходить на концерты и в походы, участвовать в соревнованиях и даже совершили несколько автомобильных путешествий. «Мне нравилось, что он целеустремленный и ведет свой бизнес», — призналась женщина.

Спустя пару месяцев отношений Сигер сделал ей предложение. По словам мужчины, он почти сразу понял, что Каронна — то, что он искал. О новом этапе отношений он решил объявить еще одним билбордом. На нем он написал, что больше не холостяк, и добавил фотографии с невестой.

Ранее сообщалось, что 34-летняя жительница США Пейдж Дэвис решила найти пару с помощью рождественских открыток. По ее задумке, друзья должны вручать эти визитки знакомым мужчинам, которых считают подходящими для нее.

