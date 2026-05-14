15:39, 14 мая 2026

Лидеры протестов в Белоруссии впервые с 2020 года собрались вместе

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Женщины-лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало встретились впервые после 2020 года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале газета «Наша Нива».

Отмечается, что оппозиционерки встретились в немецком Ахене. Они приняли участие в мероприятиях, посвященных вручению премии Карла Великого, как лауреатки премии 2022 года.

Премия Карла Великого была учреждена в 1950 году и вручается ежегодно за вклад в объединение Европы. В мае 2023 года ею наградили президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Как отметил руководитель внешнеполитического ведомства, Киев намерен продолжить взаимодействие с «демократическими белорусскими силами».

