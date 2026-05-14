МВФ назвал главные проблемы мировой экономики

МВФ: Ситуация в мировой экономике пошла по неблагоприятному сценарию

Международный валютный фонд (МВФ) пессимистично оценил ситуацию в мировой экономике. Об этом сообщило РИА Новости.

Как заявила директор по коммуникациям фонда Джули Козак, ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию. Причиной этого стала непрекращающаяся напряженность на Ближнем Востоке, которая мешает нормальному курсированию кораблей через Ормузский пролив.

В итоге цены на нефть остаются высокими, а инфляционное давление растет.

Ранее МВФ неоднократно выступал с мрачными заявлениями о состоянии мировой экономики и ее будущем. Так, в конце марта он предупредил, что война США и Израиля против Ирана чревата глобальным и асимметричным шоком, который ухудшит перспективы тех экономик, которые едва успели оправиться от прошлых кризисов.

Позже, в первой половине апреля, фонд заявил, что если американо-иранский конфликт не закончится, а цены на энергоносители не упадут, то может разразиться глобальная рецессия, которая с 1980 года случалась всего четыре раза. Кроме того, МВФ констатировал, что конфликт на Ближнем Востоке привел к серьезному шоку в сфере торговли.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, настал момент, когда пора готовиться к тяжелым временам. Рост мировой экономики может замедлиться с 3,4 до 3,1 процента. Не исключена просадка и до двух процентов.