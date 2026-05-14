12:11, 14 мая 2026

Названы хедлайнеры первого в истории чемпионатов мира по футболу шоу

Мадонна, Шакира и BTS выступят в перерыве финала чемпионата мира по футболу
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) впервые в истории организует концерт в перерыве финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети X.

Хедлайнерами Halftime Show станут Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS. Организатором выступит Крис Мартин из Coldplay, представивший участников вместе с куклами из «Улицы Сезам».

Шоу пройдет в поддержку Образовательного фонда FIFA Global Citizen. Фонд планирует собрать 100 миллионов долларов на доступное образование и футбол для детей по всему миру.

Halftime Show — представление во время перерыва крупных спортивных событий вроде Супербоула. Теперь оно адаптировано для футбола. Ранее ФИФА тестировала формат на клубном ЧМ-2025.

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

