«Нефть» потекла из кранов россиян

В Ярославле вместо горячей воды из кранов потекла похожая на нефть жидкость

В Ярославле из кранов жилых домов вместо горячей воды потекла «нефть». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ярославля и области».

На странного цвета жидкость пожаловались жители Волгоградской улицы в Дзержинском районе российского города. На снятых очевидцами кадрах видно, как в раковину стекает черная субстанция. По словам местных жителей, она похожа больше на нефть, чем на привычную горячую воду.

Ранее на текущую из кранов жижу пожаловались жители некоторых домов в Ростове-на-Дону. Вода коричневого цвета появилась в ванных квартир на Мичуринской улице. О причинах произошедшего жителям неизвестно, в «Ростовводоканале» ее также не назвали.

На мутную воду зеленоватого оттенка из-под кранов до этого жаловались и жители Кировского, Ленинского, Ворошиловского, Октябрьского, Пролетарского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону, а также Батайска.