Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:00, 14 мая 2026Бывший СССР

Пашинян подал в суд на российского миллиардера

Пашинян подал в суд на Карапетяна за слова о галлюциногенных грибах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergei Bulkin / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении подал заявление в суд на российско-армянского миллиардера, кандидата на пост главы правительства от партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна после его слов об употреблении политиком галлюциногенных грибов. Об этом рассказал премьер, передает портал Verelq.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал иск против председателя партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна», — говорится в сообщении.

Ранее миллиардер заявил, что, по его информации, армянский лидер купил и завез в Армению около тонны галлюциногенных грибов, которые понравились ему во время визита в Китай. Реагируя на это заявление Пашинян пригрозил лидеру «Сильной Армении», что сам накормит его тонной грибов.

7 июня 2026 года в Армении пройдут парламентские выборы. Пашинян объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы кабмина республики от партии «Гражданский договор», тогда как «Сильная Армения» выдвинула на пост Карапетяна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США захотели «довести дело до конца» на Украине

    По связанному с певицей Линдой делу появились новые подробности

    Стивен Сигал сделал многомиллионную скидку на особняк на Рублевке

    Ключевой конкурент России на рынке газа надолго его покинул

    В российском регионе мясокомбинат затопил улицу красной жижей

    В Того заметили российских «Тигров» с «Арбалетами»

    Илон Маск строил рожи на государственном приеме в Китае

    Зеленскому предрекли участь Ермака

    Россиян предупредили о новых трудностях при поездках в Европу

    На Западе назвали препятствие на пути Украины к миру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok