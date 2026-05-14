Пашинян подал в суд на российского миллиардера

Пашинян подал в суд на Карапетяна за слова о галлюциногенных грибах

Премьер-министр Армении подал заявление в суд на российско-армянского миллиардера, кандидата на пост главы правительства от партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна после его слов об употреблении политиком галлюциногенных грибов. Об этом рассказал премьер, передает портал Verelq.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал иск против председателя партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна», — говорится в сообщении.

Ранее миллиардер заявил, что, по его информации, армянский лидер купил и завез в Армению около тонны галлюциногенных грибов, которые понравились ему во время визита в Китай. Реагируя на это заявление Пашинян пригрозил лидеру «Сильной Армении», что сам накормит его тонной грибов.

7 июня 2026 года в Армении пройдут парламентские выборы. Пашинян объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы кабмина республики от партии «Гражданский договор», тогда как «Сильная Армения» выдвинула на пост Карапетяна.