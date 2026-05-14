16:15, 14 мая 2026Россия

Покидающая пост уполномоченного по правам человека в России сделала заявление

Москалькова заявила, что хотела бы продолжить работу в Госдуме
Майя Назарова

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Татьяна Москалькова, которая покидает пост уполномоченного по правам человека в России, сделала заявление. Об этом стало известно «Интерфаксу».

Она поделилась, что хотела бы продолжить работу в Госдуме. Как утверждает Москалькова, деятельность в законодательном органе для нее очень любима и ценна.

Татьяна Москалькова представляла «Справедливую Россию» в нижней палате парламента России с 2007 по 2016 год, когда была назначена на пост омбудсмена.

14 мая она оставила эту должность. Вместо нее на пост омбудсмена была назначена председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

В Кремле подчеркнули, что президент России Владимир Путин встретится с Лантратовой, когда позволит график.

