11:23, 14 мая 2026

Предсказано возможное возвращение США к поддержке Украины

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В США многие республиканцы в душе за Украину и готовы были бы выделить деньги на помощь Киеву, однако американский лидер Дональд Трамп по-прежнему контролирует партию и через нее воздействует на Сенат, считает политолог Эдуард Калачев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Сенат США в седьмой раз отклонил попытку Демократической партии ограничить полномочия американского президента Дональда Трампа в отношении войны с Ираном. Против резолюции выступили 50 сенаторов, за — 49.

Эксперт отметил, что отклонение резолюции против военных полномочий Трампа означает, что американский президент контролирует Сенат через Республиканскую партию, но эта ситуация может поменяться после промежуточных выборов в ноябре 2026 года. По его словам, многие республиканцы поддерживают Украину и готовы объединиться с демократами на основе этого, но боятся американского лидера, который жестко зачищает всякое инакомыслие.

«Что касается Сената США, то опять-таки не надо иллюзий. Если вдруг в Республиканской партии после ноября начнется бунт против Трампа, случится катастрофический провал и оппоненты Трампа обвинят его во всем, тогда снова возникнет вопрос поддержки Украины. Потому что консервативная часть из муниципалитетов — классические поклонники Рональда Рейгана — они же за помощь», — объяснил Калачев.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не нуждается в НАТО. Действия альянса в контексте американских атак на Иран политик назвал разочаровывающими.

