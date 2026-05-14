Президент Литвы сделал заявление о контактах с Путиным по Украине

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока не считает возможным контакты Евросоюза с российским лидером Владимиром Путиным по Украине. Об этом политик заявил во время пресс-конференции, передает Delfi.

«Сейчас не вижу никакой возможности для такого контакта или переговоров с Владимиром Путиным», — отметил Науседа.

По словам президента Литвы, для старта такого процесса Россия якобы должна показать свое желание к завершению конфликта. Так Науседа прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба. По его словам, переговоры с Москвой соответствуют интересам стран Европы.

Ранее Владимир Путин назвал предпочтительным для Москвы переговорщиком по Украине от Европейского союза бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Позже Der Spiegel написало, что правящая коалиция в Германии считает возможной отправку на переговоры России и ЕС Герхарда Шредера и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

