Привычный вид мяса оказался неожиданно опасен для здоровья

Красное мясо может быть связано с развитием хронических заболеваний и ускоренным ухудшением здоровья. К такому выводу пришли исследователи из Чикагского университета, опубликовавшие обзор в журнале The Quarterly Review of Biology (QRB).

Авторы проанализировали данные о питании древних людей, современных исследованиях здоровья и молекулярных механизмах воздействия мяса на организм. По мнению ученых, для ранних предков мясо было важным источником энергии и жиров, необходимых для развития мозга. Однако современные объемы и формы потребления красного мяса сильно отличаются от рациона древних людей.

Исследователи отмечают, что регулярное употребление красного и особенно переработанного мяса связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, рака кишечника и преждевременной смерти. Отдельное внимание ученые уделили молекуле Neu5Gc, которая содержится в красном мясе. Организм человека не способен самостоятельно вырабатывать это вещество, однако после употребления мяса оно может накапливаться в тканях и провоцировать хроническое воспаление.

Авторы подчеркивают, что работа не призывает полностью отказаться от мяса. Вместо этого исследователи предлагают пересмотреть современные пищевые привычки и учитывать, что нынешний уровень потребления мяса значительно отличается от того, к которому человек был адаптирован в ходе эволюции.

