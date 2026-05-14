Названы лучшие дешевые смартфоны Samsung

Galaxy S25 FE и Galaxy A57 попали в список лучших дешевых смартфонов Samsung

Журналисты портала GizmoChina перечислили качественные и недорогие смартфоны Samsung. Материал опубликован на сайте издания.

Авторы медиа отметили, что на рынке есть много хороших телефонов корейского бренда, которые можно купить не дороже 500 долларов (37 тысяч рублей). Первым в списке выбрали Galaxy S25 FE, который имеет большой 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 герц, быстрый процессор Exynos 2400, камеру с телеобъективом и аккумулятор емкостью 4900 миллиампер-часов.

Вторым надежным аппаратом назвали Galaxy A57 5G. Девайс вышел с корпусом толщиной 6,9 миллиметра, чипом Exynos 1680, зарядкой мощностью 45 ватт, камерой на 50 мегапикселей и длительной поддержкой обновлениями. Очередным недорогим устройством выбрали Galaxy A56 5G. Устройство имеет экран Super AMOLED, камеру на 50 мегапикселей и аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.

Galaxy A37 5G отметили в качестве смартфона, который стоит значительно дешевле 500 долларов — в рознице его можно приобрести за 375 долларов (28 тысяч рублей). При этом у аппарата есть AMOLED-экран, хорошая защита IP68 и современная версия Android 16.

В начале мая специалисты Counterpoint Research заявили, что самый дешевый смартфон серии iPhone 17 стал бестселлером в первом квартале 2026 года. В топ-3 по продажам также попали iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro.