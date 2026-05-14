У Ермака возникли проблемы с легальными источниками денег

Журналист Ткач: Окружение Ермака не может найти легальные средства для залога

Окружение бывшего главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака не может найти легально полученные денежные средства для внесения залога в размере 140 миллионов гривен (233,8 миллиона рублей). Об этом со ссылкой на источники заявил украинский журналист Михаил Ткач, видео опубликовано на YouTube-канале издания «Украинская правда».

«Я думаю, с кэшем (наличными — прим. «Ленты.ру») нет проблем у этих людей, а вот с официальными деньгами есть. И поэтому по состоянию на сейчас происходит поиск денег», — высказался расследователь.

Ткач прокомментировал решение суда о возможности внесения залога и рассказал об активном поиске денег окружением экс-главы ОП. По словам журналиста, «желающих помочь» Ермаку в сложившейся ситуации оказалось не так много. Он также добавил, что у бывшего чиновника было шесть месяцев после начала расследования в отношении бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича, чтобы просчитать возможные риски для себя.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял в отношении бывшего главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (233,8 миллиона рублей). Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в отношении Ермака стало продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича.

Ранее Ермак обратился к друзьям за помощью для внесения залога. Экс-глава ОП добавил, что якобы не является таким богатым, как о нем говорят в СМИ.