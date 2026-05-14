15:49, 14 мая 2026

Стало известно о возможном будущем Зеленского после ареста Ермака

Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Главу Украины Владимира Зеленского после ареста по коррупционному делу бывшего главы офиса президента Андрея Ермака может ждать несколько сценариев. О его возможном будущем высказался политолог Владимир Скачко. Его слова приводит aif.ru.

«Все, что происходит, — это последнее предупреждение Владимиру Зеленскому, перед тем как его каким-то образом угомонить: то ли убить, то ли убрать с политической арены», — сказал политолог.

По мнению Скачко, украинского лидера могут заменить таким же наглым, но более покладистым и беспрекословным кандидатом. Он также отметил, что арест Ермака должен напомнить Зеленскому, что компромат на него может быть обнародован в любой момент.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что из-за ареста Ермака Зеленского поставили на шпагат.

Политолог Иван Мезюхо считает, что Зеленский может пожертвовать Ермаком, чтобы сохранить свои позиции. Кроме того, представители офиса президента могут договориться с Ермаком о хранении молчания. Поскольку пока он действующий лидер, у него есть некий иммунитет. Как только он перестанет занимать пост президента, который удерживает с нарушением конституции, правоохранительная система вполне может выдвинуть против него обвинения, уточнил эксперт.

