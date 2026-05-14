В России высказались о позиции Армении по введению санкций

Сенатор Климов: Армении придется ввести санкции против РФ при вступлении в ЕС

Армения является не единственной страной, которая не вводит санкции против России, но фактически их выполняет, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что страна не введет санкции против России, но и не сделает шагов, чтобы самой не попасть под ограничения.

«Армения — это не единственная страна, которая не вводит санкции, но их фактически выполняет. В этом суровая правда жизни, мы это знаем. Кто-то выполняет 100 процентов, кто-то на 50, кто-то то выполняет, то не выполняет. Таких стран в мире много. И мы никого из них не упрекаем публично, потому что все-таки уважаем суверенитет каждой страны в этом плане», — сказал Климов.

По словам сенатора, проблема заключается в том, что если какое-либо государство входит или потенциально входит в Евросоюз, то оно обязано выполнять все его правила, включая санкционные ограничения в отношении России.

Именно поэтому это государство не может одновременно находиться в другом, аналогичном союзе, например, в СНГ или в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Европейский союз — это своеобразная команда, которая находится в конкурентной борьбе на мировой арене со многими [странами]. Это союз, который имеет собственные цели, задачи, условия и обязательства Андрей Климов сенатор

Вступление Армении в ЕС даже на предварительной стадии означает автоматическое выпадение страны из такой структуры, например, как ЕАЭС, о чем Пашиняну неоднократно было сказано, в том числе публично, отметил сенатор.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин предлагал пропустить этот вопрос через референдум, поскольку решение одного человека, правительства или политической партии в Армении может коренным образом изменить жизнь всего армянского народа.

«Что потом будет с Арменией на их исторической территории — непонятно. Я хочу напомнить, что с одной стороны от Армении находится не входящий в ЕС Азербайджан, с другой — не входящая в ЕС Грузия, с третьей стороны находится не входящее в ЕС государство Иран, а с четвертой стороны находится Турция, не входящая в Европейский союз. Армения окажется окруженной странами, не входящими в ЕС. Хорошо ли это будет для Армении? Не знаю, по-моему, не очень. Поэтому, скорее мы в Москве заботимся о лучшем будущем, спокойствии и стабильности армянского народа, чем люди, которые от имени армянского народа сегодня там управляют», — добавил Климов.

В апреле глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС приветствует меры Армении по борьбе с обходом антироссийских санкций.