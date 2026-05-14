18:18, 14 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о позиции Армении по введению санкций

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Армения является не единственной страной, которая не вводит санкции против России, но фактически их выполняет, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что страна не введет санкции против России, но и не сделает шагов, чтобы самой не попасть под ограничения.

«Армения — это не единственная страна, которая не вводит санкции, но их фактически выполняет. В этом суровая правда жизни, мы это знаем. Кто-то выполняет 100 процентов, кто-то на 50, кто-то то выполняет, то не выполняет. Таких стран в мире много. И мы никого из них не упрекаем публично, потому что все-таки уважаем суверенитет каждой страны в этом плане», — сказал Климов.

По словам сенатора, проблема заключается в том, что если какое-либо государство входит или потенциально входит в Евросоюз, то оно обязано выполнять все его правила, включая санкционные ограничения в отношении России.

Именно поэтому это государство не может одновременно находиться в другом, аналогичном союзе, например, в СНГ или в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Европейский союз — это своеобразная команда, которая находится в конкурентной борьбе на мировой арене со многими [странами]. Это союз, который имеет собственные цели, задачи, условия и обязательства

Андрей Климовсенатор

Вступление Армении в ЕС даже на предварительной стадии означает автоматическое выпадение страны из такой структуры, например, как ЕАЭС, о чем Пашиняну неоднократно было сказано, в том числе публично, отметил сенатор.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин предлагал пропустить этот вопрос через референдум, поскольку решение одного человека, правительства или политической партии в Армении может коренным образом изменить жизнь всего армянского народа.

«Что потом будет с Арменией на их исторической территории — непонятно. Я хочу напомнить, что с одной стороны от Армении находится не входящий в ЕС Азербайджан, с другой — не входящая в ЕС Грузия, с третьей стороны находится не входящее в ЕС государство Иран, а с четвертой стороны находится Турция, не входящая в Европейский союз. Армения окажется окруженной странами, не входящими в ЕС. Хорошо ли это будет для Армении? Не знаю, по-моему, не очень. Поэтому, скорее мы в Москве заботимся о лучшем будущем, спокойствии и стабильности армянского народа, чем люди, которые от имени армянского народа сегодня там управляют», — добавил Климов.

В апреле глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС приветствует меры Армении по борьбе с обходом антироссийских санкций.

