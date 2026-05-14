Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:44, 14 мая 2026Мир

Японию призвали первой сделать шаг навстречу России

Захарова: Именно Япония должна сделать шаг навстречу России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Именно Япония должна сделать шаг навстречу России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«С февраля 2022 года Токио исключительно из солидарности с Западом начал враждебную санкционную линию в отношении нашей страны, которую продолжает и по сей день. Именно поэтому первый шаг к пересмотру такой политики должна сделать сама Япония», — подчеркнула дипломат.

По словам Зхаровой, это неизменная позиция Москвы, которая «многократно излагалась японским представителям по дипломатическим и иным каналам».

Ранее японское посольство в России в письме «Ленте.ру» сообщило, что Токио не будет заниматься экспортом оружия на Украину, которая участвует в боевых действиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    На Украине раскрыли значение дела против Ермака для Зеленского

    В российском регионе один человек погиб и трое получили ранения во время атак ВСУ

    Стало известно о намеренном разрушении ВСУ гражданской инфраструктуры

    Канцлер Германии отменил визит в Словакию после поездки Фицо в Москву

    Меркель высказалась о выходе США из НАТО

    Женщинам назвали опасные последствия запоров

    Названа удивившая Запад деталь в саммите Трампа и Си Цзиньпина

    Мошенники прописали в квартире россиянки 55 человек

    Автомобиль въехал в остановку с людьми в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok