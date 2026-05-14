Японию призвали первой сделать шаг навстречу России

Именно Япония должна сделать шаг навстречу России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.
«С февраля 2022 года Токио исключительно из солидарности с Западом начал враждебную санкционную линию в отношении нашей страны, которую продолжает и по сей день. Именно поэтому первый шаг к пересмотру такой политики должна сделать сама Япония», — подчеркнула дипломат.
По словам Зхаровой, это неизменная позиция Москвы, которая «многократно излагалась японским представителям по дипломатическим и иным каналам».
Ранее японское посольство в России в письме «Ленте.ру» сообщило, что Токио не будет заниматься экспортом оружия на Украину, которая участвует в боевых действиях.