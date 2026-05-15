19:22, 15 мая 2026Путешествия

1,7 тысячи пассажиров круизного лайнера с норовирусом продолжили путешествие по Европе

People: Вспышку норовируса на лайнере в Европе удалось победить
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

1,7 тысячи пассажиров круизного лайнера Ambassador Cruise Line с норовирусом продолжили путешествие по Европе. Об этом пишет издание People.

Уточняется, что судно останавливалось в Белфасте и Ливерпуле (Великобритания) в начале мая, а затем зашло в порт французского города Бордо, откуда должно было отправиться в Испанию.

Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
Однако экипаж принял решение остаться во Франции из-за того, что на лайнере не выжил пассажир. Также десятки людей почувствовали недомогание. Предполагалось, что причиной стал норовирус. 15 мая после проверок стало известно, что вспышку болезни удалось победить. «Гости теперь могут сойти. Все запланированные береговые экскурсии состоятся», — говорится в заявлении круизной компании в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Ожидается, что судно прибудет в Испанию 16 мая.

Ранее пассажир не выжил на круизном лайнере из-за возможной вспышки норовируса. Из-за этого люди оказались заблокированы на лайнере в порту французского города Бордо.

