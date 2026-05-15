Yle: Финляндия закрыла воздушное пространство над Хельсинки из-за угрозы дронов

Финляндия утром 15 мая закрыла воздушное пространство над Хельсинки из-за угрозы дронов, об этом сообщает Yle.

Несколько утренних рейсов были отменены или перенесены из-за временного закрытия воздушного пространства. Самолеты были перенаправлены в другие аэропорты.

Оборонительные силы рано утром 15 мая получили сообщения о дронах, которые могли залететь в Финляндию. Предполагаемая зона — между Хельсинки и Порвоо, уточняется в публикации. ВВС страны подняли в воздух истребители Hornet и вертолеты для патрулирования.

Также отмечается, что предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве ночью объявлялось в Латвии. Информации о дронах или иных объектах не поступало.

В начале мая Министерство обороны Финляндии заявило об обнаружении неопознанного беспилотного летательного аппарата недалеко от границы с Россией.