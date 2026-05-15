Лавров раскрыл договоренности Трампа и Путина на Аляске

На Аляске стороны договорились о базовых принципах урегулирования на Украине

На встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске стороны договорились о базовых принципах урегулирования конфликта на Украине. Детали раскрыл глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Индию.

«На Аляске, помимо духа, было достигнуто понимание, хотите, даже договоренности о базовых принципах урегулирования, которые были предложены Соединенными Штатами и поддержаны Российской Федерацией», — заявил дипломат.

Он напомнил, что за неделю до саммита в Москву прилетал спецпосланник президента США Стив Уиткофф с идеями о том, как обеспечить долгосрочное и устойчивое урегулирование конфликта, которые опирались на понимание Вашингтоном первопричин нынешнего кризиса.

Ранее Путин заявил, что Россия благодарит США за посредничество, однако урегулирование украинского кризиса — в первую очередь дело Москвы и Киева.