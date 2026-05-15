16:20, 15 мая 2026

Лебедев высказался о европейской стране словами «не жили хорошо — не надо начинать»

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высмеял слова канцлера Германии Фридриха Мерца, заявившего, что немцы «уютно устроились в атмосфере благополучия», и призвавшего к реформам в стране. На высказывание европейского политика он отреагировал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Да-да, правильно, не жили хорошо — не надо начинать. Пора подтянуть пояски. И вообще немцы скоро поедут заселять Поволжье», — поиронизировал блогер, комментируя слова Мерца.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что в стране необходимо провести реформу систем здравоохранения и налогообложения, а также инициировать пенсионную реформу. Мерц подчеркнул, что большинство немцев пребывают в иллюзии вечного процветания государства и недооценивают происходящее в мире.

До этого канцлер призвал немцев больше работать. Мерц также сравнил соотечественников с жителями Швейцарии и отметил, что последние трудятся на 200 часов больше немцев.

