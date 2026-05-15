На Украине объяснили проблемы со сбором залога для Ермака

Проблемы со сбором залога для Ермака возникли из-за предупреждений НБУ

Проблемы со сбором залога для бывшего главы офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака могли возникнуть из-за предупреждения от Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что в январе этого года суд предоставил потенциальную возможность выйти под залог депутату Верховной Рады Александру Дубинскому, находящемуся в СИЗО по подозрению в госизмене. Однако после этого НБУ разослал финучреждениям закрытое письмо с предупреждением по поводу проведения таких платежей.

«После письма по Дубинскому все поняли главное: что принимать платежи по залогам для политиков — это опасно для банка. Все думают о себе. Нам проще проводить платежи для залогов малоизвестных криминальных деятелей, чем для политиков», — рассказал собеседник издания.

Днем 15 мая стало известно о внесении за Ермака всей суммы залога. Позднее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины опроверг данное сообщение.