Популярные продукты связали с резким ростом риска развития астмы

Allergy: Ультрапереработанные продукты повышают риск развития астмы у детей

Дети, получающие более 30 процентов дневных калорий из ультрапереработанных продуктов, почти в четыре раза чаще сталкиваются с астмой. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Allergy.

Ученые наблюдали почти за 700 детьми из Испании в течение примерно 3,4 года. Родители подробно сообщали о рационе детей, а исследователи анализировали долю ультрапереработанных продуктов — сладких хлопьев, газировки, упакованных снеков, фастфуда и других продуктов промышленной переработки.

Результаты показали четкую связь: чем больше такой еды было в рационе, тем выше оказывался риск развития астмы в младшем школьном возрасте. У детей с самым высоким потреблением ультрапереработанных продуктов вероятность заболевания была почти в четыре раза выше по сравнению с детьми, которые ели их реже.

При этом связи между такой пищей и другими аллергическими заболеваниями ученые не обнаружили. Авторы предполагают, что ультрапереработанные продукты могут провоцировать воспалительные процессы, напрямую влияющие на дыхательные пути и легкие. Исследователи считают, что ограничение подобной еды в детском рационе может стать одной из мер профилактики астмы.

Ранее ученые выяснили, что снижение потребления сахара в детстве снижает риски развития астмы и ХОБЛ.