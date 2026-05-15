Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:51, 15 мая 2026Наука и техника

Популярные продукты связали с резким ростом риска развития астмы

Allergy: Ультрапереработанные продукты повышают риск развития астмы у детей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Harold Diaz Lara / Shutterstock / Fotodom

Дети, получающие более 30 процентов дневных калорий из ультрапереработанных продуктов, почти в четыре раза чаще сталкиваются с астмой. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Allergy.

Ученые наблюдали почти за 700 детьми из Испании в течение примерно 3,4 года. Родители подробно сообщали о рационе детей, а исследователи анализировали долю ультрапереработанных продуктов — сладких хлопьев, газировки, упакованных снеков, фастфуда и других продуктов промышленной переработки.

Материалы по теме:
Продукты с высоким содержанием белка: список, польза и вред высокобелковой пищи
Продукты с высоким содержанием белка:список, польза и вред высокобелковой пищи
19 ноября 2025
Какие продукты богаты клетчаткой: топ-20 овощей, семян и фруктов с высоким содержанием пищевых волокон
Какие продукты богаты клетчаткой:топ-20 овощей, семян и фруктов с высоким содержанием пищевых волокон
23 декабря 2025

Результаты показали четкую связь: чем больше такой еды было в рационе, тем выше оказывался риск развития астмы в младшем школьном возрасте. У детей с самым высоким потреблением ультрапереработанных продуктов вероятность заболевания была почти в четыре раза выше по сравнению с детьми, которые ели их реже.

При этом связи между такой пищей и другими аллергическими заболеваниями ученые не обнаружили. Авторы предполагают, что ультрапереработанные продукты могут провоцировать воспалительные процессы, напрямую влияющие на дыхательные пути и легкие. Исследователи считают, что ограничение подобной еды в детском рационе может стать одной из мер профилактики астмы.

Ранее ученые выяснили, что снижение потребления сахара в детстве снижает риски развития астмы и ХОБЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай выступил с заявлением по Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина

    В российском регионе выпал град размером с куриное яйцо

    Китай ответил на приглашение Си Цзиньпину посетить США

    Популярные продукты связали с резким ростом риска развития астмы

    Названа скрытая цель ареста Ермака

    Трое россиян решили отправить на СВО 27 килограмм яда под видом гумпомощи

    Необычный пешеходный переход появился в российском городе

    Поступок Кейт Миддлтон удивил публику в Италии

    Обрушился ввоз машин в Россию из одной азиатской страны

    Букмекеры оценили шансы Мбаппе стать лучшим футболистом мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok