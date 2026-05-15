12:21, 15 мая 2026

Поражение «Краснодара» принесло игроку 1,3 миллиона рублей

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы поставил на поражение «Краснодара» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского Динамо и выиграл 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил на событие 299 тысяч. Коэффициент составил 4,30.

Встреча завершилась победой москвичей со счетом 2:1. «Краснодар» за тур до окончания РПЛ отстает от лидирующего петербургского «Зенита» на два очка.

Ранее клиент букмекерской конторы сделал экспресс-ставку из трех футбольных матчей и выиграл более 1,2 миллиона рублей. Россиянин поставил 250 тысяч рублей на встречи РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром», московским «Спартаком» и казанским «Рубином», а также на матч Английской премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Лидсом».

