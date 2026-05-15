Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:14, 15 мая 2026Бывший СССР

Появились подробности о гадалке экс-главы офиса Зеленского

Гадалка, с которой советовался Ермак, удалила канал в Telegram
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вероника Аникиевич, известная как Вероника Феншуй, удалила свой канал в Telegram. Об этом сообщает RTVI.

«Астролог бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака Вероника Аникиевич (Данилевич), известная как Вероника Феншуй, удалила свой телеграм-канал "Лунные часы"», — говорится в сообщении.

Аникиевич — гадалка, с которой, по версии следствия, советовался по служебным вопросам экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Политик якобы отправлял женщине даты рождения кандидатов на посты. В телефоне Ермака соответствующий контакт был записан как «Вероника Феншуй Офис».

Ранее сообщалось, что Аникиевич вызвали на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай выступил с заявлением по Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина

    Высококачественное топливо из пластика создали в России

    Названа специальность с зарплатой в 450 тысяч рублей в месяц

    36 стран одобрили создание спецтрибунала по Украине

    Уход на СВО не стал уважительной причиной для приостановки дела экс-депутата

    1,7 тысячи пассажиров круизного лайнера с норовирусом продолжили путешествие по Европе

    Популярный блогер описал зарплату в одном месте словами «невыносимо маленькие деньги»

    Появились подробности о гадалке экс-главы офиса Зеленского

    Россиянку возмутили найденные на маркетплейсе накладки на женские гениталии

    Экс-помощник Кучмы высказался об исторгающем Зеленского Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok