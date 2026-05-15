Появились подробности о гадалке экс-главы офиса Зеленского

Гадалка, с которой советовался Ермак, удалила канал в Telegram

Вероника Аникиевич, известная как Вероника Феншуй, удалила свой канал в Telegram. Об этом сообщает RTVI.

«Астролог бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака Вероника Аникиевич (Данилевич), известная как Вероника Феншуй, удалила свой телеграм-канал "Лунные часы"», — говорится в сообщении.

Аникиевич — гадалка, с которой, по версии следствия, советовался по служебным вопросам экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Политик якобы отправлял женщине даты рождения кандидатов на посты. В телефоне Ермака соответствующий контакт был записан как «Вероника Феншуй Офис».

Ранее сообщалось, что Аникиевич вызвали на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады.