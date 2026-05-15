Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:44, 15 мая 2026Бывший СССР

Российские военные были возвращены из украинского плена в критическом состоянии

Мирошник: ВСУ вернули России несколько военнопленных в критическом состоянии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернули России несколько военнопленных в критическом состоянии. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и cмepти», — сообщил дипломат.

Ранее Госдума назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России. В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Александр Толмачев сообщил, что курс на защиту интересов граждан России, оказавшихся в плену, будет продолжен после смены на этой должности Татьяны Москальковой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Страшное горе». Украина нанесла смертельный удар по одному из древнейших городов России. Что известно о последствиях атаки?

    У бывшего рекордсмена КХЛ снова нашли рак

    Раскрыты опасные настройки Android

    Трамп оценил внешность и характер Си Цзиньпина

    Российская аспирантка накачала пациента кардиоцентра аналогом виагры и увела его из семьи

    Раскрыто состояние пострадавших при масштабной атаке ВСУ на столицу российского региона

    Следователи назвали число уголовных дел против украинских военных

    Россия и Япония обсудили прямое авиасообщение

    Онколог призвал отказаться от трех разрушительных утренних привычек

    Племянника актрисы Варнавы наказали из-за 87-летней женщины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok