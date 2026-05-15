Российские военные были возвращены из украинского плена в критическом состоянии

Мирошник: ВСУ вернули России несколько военнопленных в критическом состоянии

Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернули России несколько военнопленных в критическом состоянии. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и cмepти», — сообщил дипломат.

Ранее Госдума назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России. В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Александр Толмачев сообщил, что курс на защиту интересов граждан России, оказавшихся в плену, будет продолжен после смены на этой должности Татьяны Москальковой.