20:24, 15 мая 2026

Российский футболист раскритиковал цены на продукты

Российский футболист Никитин раскритиковал цены на огурцы и помидоры
Владислав Уткин
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Российский футболист Алексей Никитин раскритиковал цены на продукты в магазинах. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Недавно увидел огурцы за 400 рублей. Для меня это прямо не очень адекватно. Не могу точно вспомнить, сколько они стоили два‑три года назад, но мне кажется, килограмм был рублей за 200 плюс‑минус максимум», — отметил Никитин.

Также бывший футболист высказался о ценах на помидоры. «Их еще можно найти хорошие в пачке рублей за 400. Уверен, что для большого процента населения России это тоже дорого, но я просто за эту цену хотя бы чувствую вкус и запах», — заявил Никитин.

Ранее защитник «Зенита» Игорь Дивеев возмутился ценами в Санкт-Петербурге. «Иногда охреневаю: чуть не заказал помидоры за 900 рублей! Ужин в ресторане на одного выходит от 5000 до 7000 рублей», — посетовал игрок.

