Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:52, 15 мая 2026Мир

Трамп сделал комплимент Рубио в костюме Мадуро

Трамп оценил спортивный костюм Рубио, отсылающий к Мадуро после похищения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: StevenCheung47 / X

Президент США Дональд Трамп оценил спортивный костюм госсекретаря Марко Рубио, отсылающий к образу экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро после похищения. Его слова приводит телеканал Fox News.

Ранее в сети был опубликован снимок, на котором американский госсекретарь запечатлен на борту самолета Air Force One в сером спортивном костюме Nike Tech Fleece. В аналогичный костюм во время похищения в январе этого года был одет Мадуро.

«Мне показалось, что этот образ ему очень идет. Послушай, не знаю, решился бы я на такое, но мне показалось, что ему это очень идет», — сказал американский лидер.

Ранее газета The New York Times писала, что госсекретарь США Марко Рубио любит интернет-мемы о себе и показывает их своим родным. В разное время пользователи соцсетей в шутку изображали Рубио министром внутренней безопасности, президентом Венесуэлы и даже героем фильма «Инопланетянин».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    36 стран одобрили создание спецтрибунала по Украине

    Раскрыта реакция Польши на отказ США в войсках

    Семенович высказалась о жизненной философии Шаляпина

    Россиянам назвали самый вредный вариант шаурмы

    Уехавший из России комик высказался о войне в Израиле

    Козловский не позволил себе впасть в депрессию

    Российский футболист раскритиковал цены на продукты

    Российский судья напал на врачей и обругал их матом

    Россиянам рассказали о разрешенных на даче животных

    Федор Добронравов назвал себя заложником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok