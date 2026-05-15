Трамп сделал комплимент Рубио в костюме Мадуро

Трамп оценил спортивный костюм Рубио, отсылающий к Мадуро после похищения

Президент США Дональд Трамп оценил спортивный костюм госсекретаря Марко Рубио, отсылающий к образу экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро после похищения. Его слова приводит телеканал Fox News.

Ранее в сети был опубликован снимок, на котором американский госсекретарь запечатлен на борту самолета Air Force One в сером спортивном костюме Nike Tech Fleece. В аналогичный костюм во время похищения в январе этого года был одет Мадуро.

«Мне показалось, что этот образ ему очень идет. Послушай, не знаю, решился бы я на такое, но мне показалось, что ему это очень идет», — сказал американский лидер.

Ранее газета The New York Times писала, что госсекретарь США Марко Рубио любит интернет-мемы о себе и показывает их своим родным. В разное время пользователи соцсетей в шутку изображали Рубио министром внутренней безопасности, президентом Венесуэлы и даже героем фильма «Инопланетянин».