Трамп заявил о больших проблемах у одного европейского лидера

Трамп: У Стармера большие проблемы из-за энергетической и миграционной политики

У премьер-министра Великобритании Кира Стармера большие проблемы, вызванные проводимой его правительством энергетической и миграционной политикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«У него большие проблемы», — сказал американский лидер.

По его словам, Стармеру следовало бы изменить свой курс в сферах энергетики и миграции.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался на грани отставки после провала Лейбористской партии на местных выборах. Два высокопоставленных члена правительства — министр иностранных дел Иветт Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд — призвали политика «обеспечить упорядоченную передачу власти». Вскоре глава Минздрава Уэс Стритинг принял решение уйти в отставку и попытаться сменить Стармера в качестве лидера правящей партии.