Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:02, 15 мая 2026Мир

Трамп заявил о больших проблемах у одного европейского лидера

Трамп: У Стармера большие проблемы из-за энергетической и миграционной политики
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

У премьер-министра Великобритании Кира Стармера большие проблемы, вызванные проводимой его правительством энергетической и миграционной политикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«У него большие проблемы», — сказал американский лидер.

По его словам, Стармеру следовало бы изменить свой курс в сферах энергетики и миграции.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался на грани отставки после провала Лейбористской партии на местных выборах. Два высокопоставленных члена правительства — министр иностранных дел Иветт Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд — призвали политика «обеспечить упорядоченную передачу власти». Вскоре глава Минздрава Уэс Стритинг принял решение уйти в отставку и попытаться сменить Стармера в качестве лидера правящей партии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    36 стран одобрили создание спецтрибунала по Украине

    Раскрыта реакция Польши на отказ США в войсках

    Семенович высказалась о жизненной философии Шаляпина

    Россиянам назвали самый вредный вариант шаурмы

    Уехавший из России комик высказался о войне в Израиле

    Козловский не позволил себе впасть в депрессию

    Российский футболист раскритиковал цены на продукты

    Российский судья напал на врачей и обругал их матом

    Россиянам рассказали о разрешенных на даче животных

    Федор Добронравов назвал себя заложником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok